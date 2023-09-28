В России усовершенствовали важный элемент радиотехники Ученые ОмГТУ усовершенствовали генератор опорных частот

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Исследователи Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили изменения конструкции генератора для радиосвязи, которые позволят продлить срок его службы в четыре раза, сообщается в «Омском научном вестнике». Генератор опорных частот, усовершенствованный в Омске, также в четыре раза продлит период безошибочной работы проектируемых устройств.

В публикации отмечается, что генератор опорных частот, который создает сигнал-носитель, слабо подверженный дестабилизирующим факторам, нужен для корректной работы любой современной радиотехники. Омские ученые усовершенствовали такой генератор, используя новые материалы и новую конструкцию. Доцент кафедры радиотехнических устройств и систем диагностики ОмГТУ Игорь Хоменко отметил, что удалось решить сложную задачу, совместив в одном устройстве несколько параметров, которые трудно совмещаются, и сбалансировав их для различных применений.

Благодаря анализу на трехмерных моделях была показана возможность одновременного достижения высокой долговременной стабильности частоты и малого времени установления частоты сигнала, — пояснил ученый.

Он добавил, что будущая разработка сможет выполнять роль типовой элементной базы для самой обычной бытовой техники при этом с улучшенными характеристиками.

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