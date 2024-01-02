В России усложнили получение прав после пьяной езды Пойманные за пьяным вождением с 1 апреля временно не смогут сдавать на права

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Российские автолюбители, которых лишили водительских прав за езду в пьяном виде, с 1 апреля 2024 года временно не смогут сдавать экзамен на их получение, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон. Кроме того, согласно документу, к экзаменам не допустят тех, кто был лишен водительского удостоверения или лишен прав заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водители, которые понесли административное наказание за управление машиной в нетрезвом состоянии, а также не прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, не смогут сдать на права. Согласно КоАП России, гражданин считается подвергнутым наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Так, по новым правилам, в течение этого срока правонарушители не смогут пройти экзамен на получение водительского удостоверения и получить его.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что штрафы за управление электросамокатами в нетрезвом виде вводить преждевременно. Как заявил эксперт, сначала необходимо организовать процедуру регистрации этой техники. Он подчеркнул, что сегодня самокатчики зачастую не останавливаются по требованию сотрудника полиции, а просто уезжают, и поймать их невозможно.