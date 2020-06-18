В России упростят регистрацию недвижимости через нотариусов

https://static.news.ru/photo/2c527a78-b15a-11ea-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разработали дорожную карту по улучшению взаимодействия, что позволит оптимизировать регистрацию прав и предоставления сведений из единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

По данным пресс-службы Россреестра, дорожная карта также подразумевает использование новых инструментов электронного взаимодействия регистратора и нотариата, обмен сведениями о предстоящих мероприятиях и совершенствование нормативной базы.

Эти меры послужат укреплению стабильного, комфортного и безопасного гражданского оборота в сфере недвижимости с использованием современных технологий, — отмечается в сообщении.

В ФНП уже показала технологию формирования и обработки нотариальных документов, которые были удостоверены двумя и более нотариусами. Помимо этого, разрабатывается система автоматизированной обработки электронных документов, полученных от нотариусов. Представить инициативы по оптимизации возврата госпошлины Росреестр и ФНП планируют также в ближайшее время.

ФНП работает с системой межведомственного электронного взаимодействия и сервисами сайта Росреестра. За прошлый год в электронном виде нотариусы направили на регистрацию свыше 3 млн пакетов заявлений и 5 млн запросов о предоставлении информации из ЕГРН.

С февраля 2019 года нотариусы должны направлять в Росреестр все заверенные документы по сделкам с недвижимостью в электронной форме. После этого ведомство в течение одного рабочего дня проводит необходимые регистрационно-учётные действия по электронным документам. Как отмечал руководитель ведомства Олег Скуфинский, необходимо, чтобы в будущем нотариально удостоверенные сделки регистрировались в ЕГРН практически в режиме реального времени.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России подготовлен законопроект по созданию электронной базы нотариальных документов. Наличие оцифрованных копий позволит оперативно восстанавливать утраченные документы. Он пояснил, что заверенные документы будут направляться в архивы региональных нотариальных палат, которые специально создадут для этих целей, а затем оцифровываться.