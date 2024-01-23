В России упростят процедуру заселения в отели Правительство России разрешит заселение в отели через «Госуслуги» и по биометрии

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Гости российских отелей смогут не предъявлять паспорт при регистрации, а воспользоваться сервисом «Госуслуги» или биометрией. Соответствующее постановление об изменении правил предоставления гостиничных услуг будет принято правительством РФ, передает пресс-служба кабмина.

<...> На апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение «Госуслуги», — говорится в сообщении.

Помимо этого, россияне смогут проходить регистрацию в гостиницах по предъявлению заграничного паспорта вне зависимости от места проживания. Подобные изменения будут реализованы в рамках дорожной карты, которую утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее россиянам предоставили возможность оплачивать покупку автомобиля с помощью «Госуслуг». Теперь пользователи сервиса могут совершать платежи через аккредитив. Функция разработана совместно со Сбербанком. После оплаты средства замораживаются на специальном счете, адресат получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.