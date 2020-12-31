В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов

https://static.news.ru/photo/6526d188-4b55-11eb-80c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российское правительство упростило требования по въезду в страну для семей зарубежных высококвалифицированных специалистов.

По данным пресс-службы кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступает в силу с момента опубликования.

Иностранные высококвалифицированные специалисты смогут приезжать в Россию вместе со своими семьями, — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что для этого необходимо предоставить ФСБ и МВД списки с указанием тех, кто кому нужно разрешить въезд. Пересечь границу можно как по визе, так и без неё — всё зависит от гражданства прибывшего. Однако при въезде потребуется сдать тест на COVID-19.

Также в пресс-службе напомнили, что аналогичное решение было принято в отношении родственников зарубежных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры.

Ранее NEWS.ru писал, что количество мигрантов в России снижается на протяжении почти всего 2020 года. Сейчас на территории страны находится 6,3 млн иностранных граждан.