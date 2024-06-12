В России учатся бороться с раком при помощи вирусов Биолог Чумаков: в России тестируют новые препараты для борьбы с раком

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Сразу несколько препаратов на основе вирусов тестируют в настоящий момент в России, сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Все они предназначены для борьбы с раком. Такая терапия основана на естественных, природных механизмах уничтожения опухолей, передает ТАСС слова биолога.

Наши работы на протяжении многих лет носили чисто фундаментальный характер. Но их результаты позволили пересмотреть процесс превращения нормальных клеток в опухолевые, и это позволило приступить к разработке принципиально новых подходов к терапии онкологических заболеваний с помощью онколитических вирусов. Хочу подчеркнуть, что такая терапия основана на естественных, природных механизмах уничтожения раковых клеток, — рассказал Чумаков.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков является создателем новых подходов к терапии опухолевых заболеваний. Он был первым человеком в мире, который расшифровал структуру гена, играющего важнейшую роль в процессах образования опухолей.

Ранее президент России Владимир Путин присудил Государственную премию РФ в области науки и технологий 2023 года коллективу специалистов за технологии трансплантации жизненно важных органов. Премия присуждена и за цикл работ по изучению гена основного опухолевого супрессора p53 в норме и патологии. Среди лауреатов есть и Петр Чумаков.