В России три недели подряд умирают от COVID более тысячи человек за сутки

Смертность от коронавируса свыше тысячи человек за сутки держится в России три недели подряд с 19 октября. За прошедшие 24 часа скончались 1190 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано свыше 248 тысяч летальных исходов этой болезни, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки в России выявлено 39 400 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели более 8,8 млн россиян.

Из больниц по выздоровлению за минувшие сутки выписаны 25 582 пациента. К настоящему времени в общей сложности от коронавируса выздоровели свыше 7,5 млн жителей России. Под наблюдением медиков находятся около 2,2 млн человек.

В Москве, которая остаётся лидером по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 в России, зафиксировано 4982 новых случая заражения. Жертвами инфекции в столице стали 97 человек.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус можно одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится. По его мнению, ограничительные меры в отрыве от массовой вакцинации бесполезны.