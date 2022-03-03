В России третий день подряд выявлено менее 100 тысяч случаев COVID за сутки

В России третий день подряд прирост числа заразившихся коронавирусом составляет менее 100 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено 93 026 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заболели более 16,6 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба. В Москве выявлено 2683 заболевших, столица расположилась на девятом месте среди городов по количеству выявленных случаем COVID.

За 24 часа госпитализированы 10 620 человек. Число выздоровевших составило 170 689 человек. Всего за время пандемии с инфекцией справились более 14 млн россиян.

За сутки от коронавируса скончался 781 человек. На сегодняшний день общее количество жертв COVID-19 в России составляет 354 011 человек.

Наибольшее число заболевших наблюдается в Свердловской области — 4797 человек, далее следует Самарская с 3874 заболевшими, Санкт-Петербург — 3562, Башкирия — 3314 и Нижегородская область — 3116.

3 марта Собянин отменил действие QR-кодов в столице и ограничения в сфере культуры и спорта. Это решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Наряду с QR-кодами мэр отменил все ограничения на посещение заведений общепита, музеев, театров, концертных, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий.

Для москвичей в возрасте старше 60 лет домашний режим теперь носит рекомендательный характер. По словам Собянина, в ближайшее время в столице в полном объёме возобновится работа кружков и секций программы «Московское долголетие».