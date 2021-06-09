В России суточный прирост заражений COVID-19 превысил 10 тысяч случаев

https://static.news.ru/photo/7beed91a-c8ff-11eb-99fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 10 407 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за последние три месяца, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписано 9 814 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 399 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 5,1 млн жителей России. Из них к настоящему времени выздоровели свыше 4,7 млн человек и умерли 124,8 тысячи. Под наблюдением медиков находятся 526,1 тысячи человек.

Лидерами по уровню заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самые низкие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии из-за ситуации с коронавирусом отменили проведение школьных выпускных вечером. В правительстве объяснили данную меру тем, что заболеваемость COVID-19 в регионе превысила средний показатель по России на 60%.

Глава республики Алексей Цыденов подчеркнул, что решение об отмене выпускных принято «не потому, что нравится ограничивать, а потому, что по-другому невозможно».