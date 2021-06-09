В России суточный прирост заражений COVID-19 превысил 10 тысяч случаев

За минувшие сутки в России выявлено 10 407 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за последние три месяца, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписано 9 814 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 399 человек.
Всего с начала пандемии коронавирусом
Лидерами по уровню заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самые низкие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что власти Бурятии из-за ситуации с коронавирусом отменили проведение школьных выпускных вечером. В правительстве объяснили данную меру тем, что заболеваемость COVID-19 в регионе превысила средний показатель по России на 60%.
Глава республики Алексей Цыденов подчеркнул, что решение об отмене выпускных принято «не потому, что нравится ограничивать, а потому, что по-другому невозможно».