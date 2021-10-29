В России судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Facebook

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к реализации решения суда. Американская компания Facebook обязана выплатить в казну штрафы за отказ удалить противоправный контент, в частности, материалы пользователей, в которых жителей России призывали к участию в митингах. Приставы в принудительном порядке должны взыскать сумму в 43 миллиона рублей, передает Интерфакс.

Согласно размещённым в базе данных исполнительных производств ведомства, в него поступили протоколы на 17 миллионов рублей. По части из них уже ведётся исполнительное производство. Незадолго до этого приставами было заведено восемь производств на Facebook о принуждении к выплате штрафов. Шесть из них — по 3 миллиона рублей, ещё два — по 4 миллиона рублей. Исходя из этого получается общая сумма штрафов — 43 миллиона рублей.

Решение о назначении взыскания было принято на основании постановления Мирового суда Таганского района Москвы, до этого Facebook было отказано в отсрочке оплаты многомиллионных штрафов.

Всего с начала 2021 года компания из США была оштрафована в России на сумму в более чем 80 миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент, а также держать данные российских пользователей на серверах внутри страны.

Ранее Роскомнадзор подготовил протокол по отношению к Google, причной стало повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено законом. По некоторым сведениям, речь идет об оборотном штрафе в более чем 20 миллиардов рублей.