В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в России стартовал новый этап продажи туров по программе туристического кешбэка. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле можно будет с 18 января. По её словам, в программе участвуют все регионы России без ограничений. Об этом сообщают «Известия».

Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных и интересных предложений. В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых, — заявила Догузова.

Глава Ростуризма отдельно отметила новый вид отдыха, который также является частью программы, – круизы. Для получения кешбэка необходимо оплатить поездку картой «Мир», после чего 20% стоимости будут возвращены на счёт покупателя. При этом максимальная сумма возврата – 20 тысяч рублей.

Ранее председатель Ассоциации деревянного домостроения (АДД), вице-президент «Сегежа Групп» Дмитрий Руденко рассказал, что в России могут появиться многоэтажные жилые дома, сделанные из дерева с помощью многослойных клеёных деревянных панелей (CLT). По словам эксперта, такие дома ничем не отличаются от бетонных аналогов. Он также рассказал, что первым городом с такими зданиями может стать Сокол в Вологодской области.