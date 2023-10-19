Путин раскритиковал развитие спортивной инфраструктуры в селах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В России до сих пор не принята программа по развитию социальной сферы и инфраструктуры села, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Глава государства подчеркнул, что ранее уже давал такое поручение, но оно так и не было выполнено. По его словам, нужно понять причину.

Я уже давал поручение разработать специальную подпрограмму «Спорт на селе» и включить ее в уже действующую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» <...>. Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят. Отдельного спортивного раздела <...> проекта программы в наших планах по развитию социальной сферы и инфраструктуры села до сих пор нет, — сказал президент.

Подпрограмму «Спорт на селе» Путин поручил разработать еще в конце 2019 года. Она должна была включить в себя комплекс мер для вовлечения сельских жителей в занятия физкультурой и спортом.

Также президент России раскритиковал тенденцию, когда юных российских хоккеистов переманивают за границу. Министерству спорта и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку он поручил разобраться с такими «дельцами». По его словам, этот бизнес не всегда отрегулированный и благородный.