В России стали в 10 раз чаще замораживать сперму после начала спецоперации Генетик Чоговадзе: после начала спецоперации желающих заморозить сперму стало в 10 раз больше

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После начала спецоперации в России резко вырос спрос на услуги по заморозке спермы, сообщает KP.RU. По словам молекулярного генетика Автандила Чоговадзе, после 21 февраля сотрудники банка спермы, которым он руководит, работали без выходных, а желающих заморозить семя стало в 10 раз больше. Эксперт уточнил, что в день приходилось обслуживать по 10–15 человек. Также специалист рассказал, что спрос на транспортировку замороженных биоматериалов и эмбрионов также значительно вырос, несмотря на высокую стоимость данной услуги.

У нас сотрудники работали без выходных. Некоторых даже пришлось временно перевести из других отделений на прием граждан. Абсолютных цифр я назвать пока не могу. Но по нашим ощущениям — пришло раз в 10 больше, чем обычно. То есть если раньше на эту процедуру записывалось где-то 20 желающих в месяц, то после 21 сентября — по 10–15 человек в день, — рассказал Чоговадзе.

Эксперт рассказал, что сперматогенез у мужчин может угнетаться из-за стресса. По словам молекулярного генетика, лишиться возможности стать отцом можно даже из-за ранения, поэтому сохранение спермы, по его словам, — гарантия отцовства в будущем.

Также эксперт отметил рост спроса на транспортировку замороженных биоматериалов и эмбрионов.

С февраля-марта бешеный спрос на транспортировку замороженных биоматериалов и эмбрионов. И не только среди тех, кто в этом году уехал из страны. Но и тех, кто давно уже эмигрировал или приезжал в Россию для проведения ЭКО. Люди понимают, что просто купить билет на самолет и прилететь уже не так-то легко. И пытаются вывезти отсюда свои биоматериалы, — рассказал специалист.

Сексолог Юлия Варра ранее рассказала, что рост спроса на противозачаточные препараты и таблетки для повышения потенции связан с тем, что в стрессовые моменты у мужчин вырастает желание размножаться. По ее словам, частичная мобилизация вынудила мужчин нервничать из-за перспективы оказаться в зоне боевых действий. Эксперт уточнила, что ощущение угрозы приводит к мыслям, что необходимо оставить потомство.