В России стали совершать больше преступлений «по пьяни» Исследование: число «пьяных» правонарушений растет в России четвертый год подряд

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России четвертый год подряд растет число павонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в исследовании поставщика услуг по охране недвижимости «Delta Системы безопасности», результаты приводит РИА Новости. По имеющимся данным, в 2019 году объем такого рода правонарушений составлял 12% от общего числа вызовов, в 2022 году он достиг 18%.

Согласно полученным данным, ежегодно количество тревог, виновниками которых становятся лица в нетрезвом виде, растет. В 2019 году объем таких правонарушений составлял 12% от общего числа вызовов, в 2020-м — 15%, в 2021-м — 16%, а за неполный текущий год — уже 18%, — отмечают специалисты.

Чаще всего правонарушения в состоянии алкогольного опьянения совершаются в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. Чаще всего это конфликты, на втором месте идут нарушения общественного порядка, далее следуют кражи, драки и хулиганство.

Чаще всего от пьяных выходок страдают предприятия среднего и малого бизнеса, 74% всех вызовов от общего числа тревог данного типа. На втором месте — коттеджи, замыкают тройку лидеров городские квартиры, — подчеркивается в исследовании.

Чаще всего правонарушения «по пьяни» происходят в период зимних праздников и летом. При этом в 2022 году всплеск пришелся на март и сентябрь. Исследователи связали это с произошедшими в то время событиями — началом спецоперации на Украине и стартом частичной мобилизации в России

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ возбудили более ста уголовных дел. По словам руководителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов также пресекли 4,5 тысячи административных правонарушений за фейки о ВС.