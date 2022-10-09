В России стали чаще покупать антидепрессанты DSM Group: спрос на антидепрессанты в России вырос в 2,2 раза в 2022 году

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Количество денежных средств, потраченных на антидепрессанты в аптеках России в период с 19 по 25 сентября 2022 года, выросло в 2,2 раза сравнительно с таким же периодом в 2021 году — до 213,8 млн рублей, а в натуральном выражении — до 289,2 тысячи упаковок, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные DSM Group. Также выросли продажи снотворных и успокоительных препаратов, с 19 по 25 сентября в 2022 году — на 41% в денежном выражении.

Согласно полученной статистике, начиная с 22 августа продажи антидепрессантов росли каждый день не более чем на 77% в денежном эквиваленте и на 46% в натуральном. Этот период показал рост в 76% в деньгах и 45% в натуральном выражении, сравнительно с таким же периодом предыдущего года. С начала же 2022 года — на 89% и 55% соответственно.

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала, что с конца февраля спрос на антидепрессанты, снотворные и успокоительные средства в России был значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт связывает популярность таких препаратов со сложной геополитической и экономической ситуацией. По ее словам, население приобретает не только безрецептурные, но и рецептурные препараты.

Ранее Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила ввести маркировку фармацевтических субстанций, из которых изготавливаются лекарственные препараты. Профильным ведомствам предлагается фиксировать движение субстанций в особой информационной системе, чтобы обеспечить контроль за их происхождением.