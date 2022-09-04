В России спрогнозировали смену тактики в ходе спецоперации Полковник Алехин прогнозирует смену тактики России в спецоперации на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы в скором времени могут сменить тактику специальной военной операции на Украине и начать контрнаступление, заявил порталу Ura.ru бывший пресс-секретарь командующего Северо-Кавказского военного округа, полковник запаса Геннадий Алехин. Военный отметил, что боевые действия будут продолжаться по всем направлениям. ВС РФ будут использовать «тактику обхватов и прорывов», считает эксперт.

Россия начнет контратаку в ближайшее время. Особенно актуально это стало после неудачных попыток ВСУ пойти в атаку под Херсоном. Однако, будут продолжаться военные действия на всех направлениях: на Донбассе, Юге и в Харьковском направлении. Бои уже идут в окрестностях Соледара, Яковлевки и Северска«. <...> Сегодня, от тактики огневого вала и занятия позиций наша армия перейдет к тактике обхватов и прорывов, — отметил полковник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные силы начали масштабное наступление в направлении Соледара, Яковлевки и Северска. Он отметил, что всего предстоит очистить от «фашистских недобитков» около 60 км территории. По словам чеченского лидера, украинские войска несут «огромные потери как в живой силе, так и в технике».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области.