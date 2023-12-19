В России создают новый вид надводного дрона В России создают надводный дрон с опцией увеличения полезной нагрузки до 100 кг

Фото: МО Украины

Российские специалисты ведут разработку надводного беспилотного дрона с ударной способностью и полезной нагрузкой от 10 до 100 кг, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что эта разработка представляет собой более доступное решение по сравнению с дорогостоящими натовскими катерами, используемыми сейчас украинскими вооруженными силами.

Надводные катера, которые применяют сейчас Вооруженные силы Украины, — это дорогие натовские решения. Кроме того, у противника этих надводных катеров не так много, как бы им хотелось. Наше решение будет значительно дешевле и делается с учетом локализации производства на территории России. При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика, — заявил источник.

Планируется, что дальность работы этого дрона составит до 20 км. Проект включает в себя лучшие российские разработки в судостроении. Корпус катеров будет выполнен из композитных материалов, но не из углеволокна, чтобы не быть заметных для радаров. Официальные испытания новых надводных катеров намечены на февраль 2024 года.

Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специальный антидроновый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников. Он представляет собой кейс весом до восьми килограммов, который имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели. Под воздействием «Чистюли» вражеский дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета.