В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Ремдизель» создает беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовиков

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России разрабатывают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины АО «Ремдизель». Другой новинкой предприятия станет бронеавтомобиль для сил спецназначения.

В этом году на нашем стенде на «Армии» будут премьеры — бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило», — цитирует агентство пресс-службу.

«Зубило» будет также способно подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых. Автомобиль станет местом зарядки радиостанций и квадрокоптеров. Защищенный «Титан» создают для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.

АО «Ремдизель» с 1978 года работает в Набережных Челнах (Татарстан). Форум «Армия» пройдет в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

Ранее обозреватель Эрик Нурдберг заявил, что беспилотники «Ланцет», применяемые российскими силами на Украине, являются одной из главных угроз для наступления ВСУ. По его мнению, БПЛА могут наносить удары вглубь украинского тыла, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы. Он добавил, что у Киева нет систем ПВО, способных противостоять этим беспилотникам.