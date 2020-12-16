В России создаётся 26 вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e82335ca-3f9a-11eb-8c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Учёные в России ведут работу над созданием 26 вариантов вакцины от коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, медикаменты разрабатывают 17 научных учреждений.

В России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы, — сказала она.

Создание эффективных вакцин от COVID-19 является важной задачей в борьбе с пандемией вируса. Такое заявление она сделала в ходе встречи глав, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения стран БРИКС, передаёт РИА Новости.

16 декабря российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

Как писал NEWS.ru, в России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.