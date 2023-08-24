В России создан новый телефон для защиты помещений от прослушки Российские инженеры создали телефон «Дозвон» с защитой помещений от прослушки

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Специалисты российского Центра безопасности информации разработали новый IP-телефон телефон «Дозвон», способный защищать переговорные комнаты от прослушки, сообщает РИА Новости. По словам инженера предприятия Олега Василенко, устройство оснащено виброакустическими средствами защиты, которые не позволяют прослушивать помещение, пока трубка лежит. На работу защитной технологии указывает специальный индикатор.

Одна из наших свежих разработок — IP-телефон с защищённым аудиоканалом, получивший название «Дозвон». Он предназначен для защиты учреждений, где ведутся конфиденциальные переговоры, от прослушки, — рассказал Василенко.

Отмечается, что после подъема трубки защитная технология перестает работать, поэтому все находящиеся в помещении люди должны прекратить разговоры на секретные темы. Телефон «Дозвон» уже прошел сертификацию по стандартам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, подытожил Василенко.

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