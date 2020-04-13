В России создан центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a0c35e14-7db5-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель столичной ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Георгий Волков сообщил о создании центрального штаба организации по борьбе с коронавирусом. Решение было принято согласно инициативе председателей комиссии ряда субъектов.

Основная задача штаба — контроль за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, содержащихся в местах лишения свободы, и сотрудников этих учреждений, — отметил Волков.

Первостепенно штаб займётся решением сложных вопросов по обеспечению общественного контроля в местах принудительного содержания граждан. На сегодняшний день в штаб входят представители региональных комиссий и эксперты в области медицины и юриспруденции, передаёт RT.

Штаб намерен наладить взаимодействие с ФСИН России и иными ведомствами для решения острых проблем, связанных с ограничением общественного контроля, — подчеркнул он.

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