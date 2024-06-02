Ученые создали нейросеть, способную выявить рак шейки матки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть, позволяющую выявлять онкологические заболевания, в первую очередь рак шейки матки, разработали ученые России и Белоруссии. После завершения обучения нейросети ее начнут применять в онкологическом центре Псковской области, рассказал ТАСС проректор по научной работе Псковского государственного университета (ПсковГУ) Тарас Антал.

Разработкой нейросети занимались ученые ПсковГУ и Витебского государственного университета имени П.М. Машерова в рамках программы «Приоритет 2030». В ее основе — исследования в сфере математического моделирования и опыт специалистов-медиков.

Рак шейки матки — это распространенный вид онкологического заболевания. При операции врачи делают срез, и гистолог должен определить, есть ли там патология. Ставить диагноз нужно очень оперативно. И разработанный искусственный интеллект позволяет делать это, по сути, в режиме реального времени, — уточнил проректор ПсковГУ.

Антал также отметил, что рак шейки матки является одной из самых распространенных патологий среди онкологических заболеваний в Псковской области.

Рак шейки матки чаще диагностируется у молодых женщин. В более старшей возрастной группе преобладает рак молочной железы. Также среди женщин наиболее распространены рак толстой и прямой кишки, рак желудка и рак легких.