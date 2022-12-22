В России создали тренажер для обучения операторов дронов В России создали тренажер «Корзина» для обучения бомбометанию операторов дронов

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В России создали универсальный тренажер «Корзина», сообщил РИА Новости один из разработчиков, директор по развитию компании «ALFA Центр мишеней», Анатолий Сманцер. Тренажер предназначен для обучения прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня с коптеров и дронов самолетного типа.

Мы откликнулись на потребности специальной военной операции и создали универсальный тренажер «Корзина» для подготовки операторов дронов. Наш тренажер позволяет готовить специалистов под три типа задач: разведка и обнаружение, целеуказание и корректировка огня артиллерии, поражение наземных целей боевой полезной нагрузкой, — рассказал Сманцер.

По его словам, «Корзина» позволяет создавать на неподготовленном пространстве площадью до три квадратных километров различные тактические ситуации, моделировать индивидуальные и групповые (для отработки действий роя беспилотников) упражнения на любой местности и в любое время суток.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации. К своему посту он прикрепил видео, в котором показана подготовка бойцов управлению БПЛА на линии фронта. Он объяснил военную подготовку на линии огневого соприкосновения тем, что в этом случае практика и теория совмещаются, а это позволяет ускорить процесс обучения.