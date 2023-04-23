В России создали планшет, повышающий точность поражения целей артиллерии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в окрестностях Донецка

Российские специалисты создали специальную систему, повышающую точность и вероятность поражения целей артиллеристами. Она представляет собой планшет, собирающий информацию всех видов разведки. После этого комплекс передает координаты и распределяет задачи между расчетами. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов. Он отметил, что данный комплекс может выступать в том числе в роли корректировщика огня, поскольку получает данные в режиме реального времени.

Поступает информация со всех возможных видов разведки. Это беспилотники, это передовые разведчики, корректировщики огня и даже просто пехотинцы. Приходят координаты цели, тип цели. И, соответственно, здесь уже под каждое орудие дивизиона рассчитываются установки стрельбы. Угол места и азимут, — пояснил Курдубанов.

Он добавил, что компактные размеры комплекса позволяют работать с ним в любом месте, а картинка с беспилотников, получаемая в режиме реального времени, позволяет оперативно корректировать стрельбу.

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