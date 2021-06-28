В России создали первый в мире спрей с антителами от ОРВИ

В России создан первый в мире спрей для носа, который содержит набор антител к различным респираторным инфекциям. Его разработали специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, пишут «Известия».

Препарат получил название «КИП назальный». Он сделан из донорской крови и содержит «выжимку» из популяционного иммунитета. Спрей эффективен против гриппа, дифтерии, коклюша, золотистого стафилококка и других инфекций. В дальнейшем возможна защита и от COVID-19.

Научный руководитель МНИИЭМ Владимир Алёшкин пояснил изданию, что на выработку иммунитета при встрече с инфекцией необходимо время. Препарат даёт человеку защиту на этот период.

Можно представить себе, что при повышенном количестве заражённых коронавирусом в день <...> человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня, — отметил специалист.

По словам разработчиков спрея, он уже прошёл испытания на обезьянах, в ходе которых подтвердилась высокая эффективность препарата. В настоящее время ведётся подготовка к клиническим испытаниям.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет отличаться от обычной только способом введения. Чиновница отметила, что простой гражданин не сможет пользоваться препаратом самостоятельно, несмотря на кажущуюся простоту. Он формирует местный иммунитет, что даёт меньшую эффективность, но большую безопасность. В связи с этим его будут применять для людей, которым не рекомендуется инъекция препарата.