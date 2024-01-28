В России создали новейшую модель глушителя «Град» Компания «Гексагон» успешно провела испытания нового глушителя «Град»

Фото: Компания «ГЕКСАГОН»

Российские инженеры разработали новейший прибор малошумной стрельбы «Град», рассказал RT директор компании «Гексагон» Михаил Соломин. По его словам, глушитель успешно прошел испытания и продемонстрировал достойные показатели по надежности, вспышке выстрела и снижению звука. Прибор можно устанавливать на пулеметы, винтовки и автоматы.

В декабре «Град» успешно прошел испытания, в ходе которых замерялся шум выстрела. <...> Средняя величина шума составила 140 дБ. Это хороший показатель. Например, самым малошумным оружием России остаётся ВСС «Винторез», который выпускается с глушителем, — заявил Соломин.

Руководитель компании подчеркнул, что испытания «Града» продемонстрировали значительное уменьшение обратного течения пороховых газов в ствольную коробку. Он подчеркнул, что глушитель уже запущен в серийное производство. Приборы планируется поставлять в зону специальной военной операции и спецподразделениям из регионов.

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