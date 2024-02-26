В России создали многофункциональную систему защиты от дронов «Ступор»: в России разработали комплексную систему защиты объектов от дронов

Фото: МО РФ

В России разработали комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, рассказал директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев. По его словам, которые приводит РИА Новости, система способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.

Нами была разработана единая система «Ступор» на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения <...> и средств противодействия, — заявил Кустарев.

Он отметил, что разработка функционирует на базе радиолокационной станции, радиочастотного сканера и оптической станции распознавания дронов. В качестве средств противодействия используется аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат.

С помощью собственного программного обеспечения разработчики «Ступора» объединили в системе устройства, которые работают на различных принципах. Это позволило обеспечить большую надежность, а также свести к минимуму ложные срабатывания.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в ближайшее время получат FPV-дроны «Упырь» с тепловизорами. Согласно сведениям от производителя, первые партии беспилотников уже отправлены в зону СВО. В то же время ведется работа над добавлением в них машинного зрения. Это позволит БПЛА наводиться и лететь на цель самостоятельно.