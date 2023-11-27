В России создали лекарство от неизлечимой болезни: какое, как рискнул врач Академик Лукьянов испытал на себе препарат против болезни Бехтерева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России создали лекарство от неизлечимой болезни Бехтерева. Чем рискнул ученый, разработавший препарат, от какого недуга станет возможным избавиться?

От какой болезни поможет вылечиться новый препарат

При болезни Бехтерева происходит окостенение позвоночника, а именно различных суставов. В особо тяжелых случаях человек не может двигаться.

Заболевание впервые диагностировал и описал в конце XIX века Владимир Бехтерев. В современной медицине оно получило название «анкилозирующий спондилоартрит». Почему заболевание возникает, неизвестно. Ученые выяснили, что недуг возникает у пациентов в возрасте до 45 лет. Первыми симптомами болезни являются боль в нижней части спины, особенно по утрам, а также скованность в позвоночнике, которая, как правило, уменьшается при движениях.

Затем болезнь прогрессирует и добирается до крестцово-подвздошных сочленений — в этом случае человек начинает жаловаться на непрекращающуюся боль в ягодицах. Позвоночник утрачивает подвижность, сокращаются дыхательные движения грудной клетки, сложно повернуть голову. Возможными триггерами недуга считается переохлаждение, травма спины, стресс, вирусное заболевание.

Кто изобрел препарат против болезни Бехтерева

Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова академик РАН Сергей Лукьянов рассказал РИА Новости, что разработку лекарства он начал в 2000-х. Тогда его заинтересовали биопрепараты от аутоиммунных заболеваний, которые нейтрализают цитокины, сложные сигнальные молекулы, ответственные за развитие воспалительных реакций иммунной системы.

«Я был поражен эффектом терапии: как будто заново родился, постоянная боль, скованность, усталость — все как рукой сняло!» — вспоминает исследователь, отметив, что такое лечение подавляло иммунную систему, повышая риски инфекционных заболеваний, чем отталкивало академика.

Позже проект Лукьянова поддержало Министерство здравоохранения. Исследования проводились с участием ряда ученых и врачей из РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и Научно-исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой.

«Учитывая, что в каждом из нас число вариантов Т-клеточного рецептора превышает 100 миллионов, работа была очень длительной и сложной, но все же завершилась успехом — характерный паттерн ассоциированного с болезнью Бехтерева Т-клеточного рецептора был установлен», — заявил Лукьянов.

Далее предстояло создать цитотоксическое антитело, способное опознавать данный тип Т-клеточных рецепторов и провоцировать их уничтожение иммунной системой организма. Эту работу возложили на генных инженеров компании BIOCAD. Доклинические испытания, в том числе на приматах, завершились успешно. С 2021 года антитело проверяют на людях — сейчас идет третий, заключительный, этап испытаний.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зачем врач испытывал препарат на себе

45-летний академик Лукьянов рассказал, что в 20 лет ему диагностировали болезнь Бехтерева. По его словам, он непрерывно стремился подобрать лечение, хорошо представляя весь спектр используемых препаратов для лечения недуга. Ученый пробовал одно лекарство за другим, все через какое-то время все они теряли эффективность. Так было до изобретения нового лекарства.

«Мне удалось на собственном опыте подтвердить, что описанный принцип нового лекарственного средства работает и воздействие на TRBV9+ Т-клетки может вызывать серьезную положительную динамику», — утверждает Сергей Лукьянов.

Желание излечиться самому не единственное, что мотивировало академика. Лукьянов признался, что у него трое детей, двое из которых имеют высокий риск унаследовать болезнь.

«У меня трое детей, из которых два положительны по B27, а значит, имеют довольно высокий риск заболеть», — отметил ученый.

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