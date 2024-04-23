В России создали кулон для защиты женщин от насильников

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Команда российских разработчиков создала кулон, защищающий женщин от изнасилований, сообщает РБК. Аксессуар автоматически отправляет сообщения в экстренные службы, а также родственникам попавшей в беду россиянки. Кулон учитывает количество нажатий и в зависимости от этого рассылает оповещения. Так, при одном нажатии о происшествии сообщается родственникам пострадавшей, при двух — всем находящимся в радиусе 3 километров, а при трех — спасателям и волонтерам.

Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте. В приложении также находится карта, на которой отображаются люди на карте, которые в опасности, — рассказал руководитель проекта Денис Левшин.

Кроме того, приложение, на базе которого работает кулон, способно выстроить безопасный маршрут. Также в случае необходимости аксессуар может издавать звуки. По задумке, кулон «отвечает» грозным мужским басом, что должно отпугнуть потенциального насильника.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не наблюдается вызывающих беспокойство показателей о домашнем насилии. Он уточнил, что опирается на данные правоохранительных органов.