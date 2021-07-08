В России создадут реестр бездомных

В России появится реестр бездомных. Критерии его создания и порядок ведения вице-премьер Татьяна Голикова поручила разработать МВД и Минтруду, сообщает РИА Новости.
Ведомства должны будут уточнить само понятие «гражданин без определённого места жительства» и проработать вопрос о целесообразности создания комплекса мер по развитию системы профилактики бездомности, а также оказанию доступной помощи таким лицам. Кроме того, им поручено обсудить возможность изменения размера госпошлины для получения бездомными новых паспортов.
Голикова также
На выполнение поручений вице-премьера ведомствам дан срок до 30 октября.
Ранее сообщалось, что в феврале в Москве открылся дневной центр для бездомных. В день его могут посещать до 70 человек. Там им предоставляется возможность постирать свои вещи, поесть, отдохнуть и пообщаться с психологом и юристом.