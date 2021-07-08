В России создадут реестр бездомных

В России появится реестр бездомных. Критерии его создания и порядок ведения вице-премьер Татьяна Голикова поручила разработать МВД и Минтруду, сообщает РИА Новости.

Ведомства должны будут уточнить само понятие «гражданин без определённого места жительства» и проработать вопрос о целесообразности создания комплекса мер по развитию системы профилактики бездомности, а также оказанию доступной помощи таким лицам. Кроме того, им поручено обсудить возможность изменения размера госпошлины для получения бездомными новых паспортов.

Голикова также попросила Минстрой и Минфин обсудить возможность постановки бездомных в очередь по социальному найму жилья. Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) должны будут подготовить и утвердить методические рекомендации по обеспечению указанной категории граждан медпомощью.

На выполнение поручений вице-премьера ведомствам дан срок до 30 октября.

Ранее сообщалось, что в феврале в Москве открылся дневной центр для бездомных. В день его могут посещать до 70 человек. Там им предоставляется возможность постирать свои вещи, поесть, отдохнуть и пообщаться с психологом и юристом.