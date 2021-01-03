В России создадут общедоступную базу данных злостных нарушителей ПДД

https://static.news.ru/photo/fbc77534-4e5c-11eb-a073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в скором времени планируют опубликовать общедоступную базу данных о водителях, которые многократно нарушали правила дорожного движения.

Планируется, что она начнёт свою работу в начале года, — сообщили ТАСС в МВД России, не указав конкретных сроков запуска проекта.

Онлайн-база данных позволит компаниям, в том числе сервисам такси и каршеринга, проверять водителей на наличие прав и на предмет злостных нарушений ПДД. При этом в базу данных попадёт информация как о россиянах, так и об иностранцах, которые регулярно нарушают правила дорожного движения на территории РФ.

База данных разрабатывается на площадке МВД РФ совместно с Минкомсвязью, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что после отмены жёстких ограничений в связи с пандемией коронавируса ситуация на российских дорогах стала нестабильной. В ГИБДД полагают, что причиной тому является утрата некоторыми водителями чувства опасности. Такая ситуация на дорогах длилась некоторое время после снятия локдауна и позже стабилизировалась, отмечали в ГИБДД.