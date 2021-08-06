В России создадут новый стандарт биоразлагаемой упаковки

Российский экологический оператор (РЭО) предложил заменить трудноперерабатываемую упаковку и перейти на биоразлагаемые материалы. Об этом сообщает телеканал «360».

РЭО рекомендовал заменить всю упаковку на многоразовую. И хотя обязательных стандартов в России пока нет, разработка по ним планируется, в том числе при участии ППК РЭО, — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В России около половины от общего объёма твёрдых коммунальных отходов приходится на упаковку. За год это более 60 млн тонн. Поэтому РЭО предложили перейти на биоразлагаемую упаковку из растительного сырья, чтобы уменьшить вред окружающей среде, отметил Буцаев.

На сегодняшний день у РЭО в планах создать более 12,8 млн тонн мощностей по компостированию для материалов, которые можно утилизировать. Для такой упаковки будет необходимо производить сельскохозяйственные культуры. Получается, что их выращивание будет развиваться и дальше, так как в стране есть необходимый объём площадей для этих целей.

Ранее отказаться от намерения заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты призвало российские власти отечественное отделение организации Greenpeace. Письмо, направленное главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора, опубликовано на сайте организации.