В России создадут единую базу жертв репрессий Глава СПЧ Фадеев сообщил о создании единой базы жертв политических репрессий

Фото: Алексей Савостин/РИА Новости

День памяти жертв политических репрессий в России

В России появится единая база жертв политических репрессий, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В Telegram-канале организации он отметил, что Россия, в отличие от многих других стран, не отрицает неприятные факты из прошлого, в связи с этим члены СПЧ продолжают заниматься просветительской деятельностью в стране. О том, как будет выглядеть база жертв репрессий, Фадеев не рассказал.

В отличие от некоторых других стран мы не отрицаем то, что нам не по душе, и не пытаемся замести нелицеприятные факты под ковер. <...> Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий, — заявил он.

Глава СПЧ подчеркнул, что нельзя отказываться от собственного прошлого, поскольку «подлинная историческая память возвышает и усиливает народ».

Ранее Telegram-канал «Общество Мемориал» («Мемориал» внесен в список организаций, исполняющих функции иностранного агента) сообщил, что правительство Москвы не согласовало акцию памяти о сталинских репрессиях «Возвращение имен». Обращение к правительству столицы направила куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова. Акция должна была пройти 29 октября на Лубянской площади. Официальная причина отказа — антиковидные ограничения в городе.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Акция «Возвращение имен» проводится ежегодно с 2007 года накануне этой даты. В этот день в разных городах России и в других странах люди по очереди читают имена репрессированных в СССР.