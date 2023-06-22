В России создадут единое приложение для поиска заправок электромобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ведется работа над созданием приложения, которое поможет водителям электромобилей находить станции для зарядки (ЭЗС), пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Ожидается, что новый сервис будет доступен к концу 2023 года.

При постоянном использовании электрокара сталкиваешься с тем, что у каждого производителя есть свое приложение. Есть «Энергия Москвы», но не все зарядные станции включены в это приложение. Есть свое у Evolute, Sitronics, Zevs и др. Это создает определенный дискомфорт пользователю, особенно если ты ездишь по разным регионам, — заявил Колесников.

Колесников также отметил, что экспертам из Министерства энергетики было поручено разработать унифицированный сервис для поиска ЭЗС, в котором будут собраны данные обо всех доступных зарядных станциях для электромобилей. Возможно, в качестве основы будет использовано одно из существующих решений, которое будет модернизировано в кратчайшие сроки. Вопрос о том, кто будет отвечать за разработку и управление новым сервисом, пока остается открытым.

Ранее автоэксперт Максим Едрышов заявил, что электромобили могут оказаться экономически выгодными для тех, кому не приходится совершать поездки на дальние расстояния. Он пояснил, что бензин обойдется автовладельцу дороже, чем зарядка на станции.