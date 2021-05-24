В России сократилось число заключённых

В России общее количество заключённых в настоящее время составляет менее полумиллиона человек и продолжает сокращаться. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, сообщает РИА Новости.
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Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, что в 2019 году в России было около 524 тысяч заключённых, а ещё годом ранее — 563,2 тысячи. Таким образом, на сегодняшний день их численность сократилась на 9%.
Некоторое время назад руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд осуждённых в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты. Эту идею поддержали в СПЧ и СКР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что инициатива требует изучения. При этом он отметил, что заключённые не решат проблему дефицита рабочей силы в стране.