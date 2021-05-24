В России сократилось число заключённых

https://static.news.ru/photo/b80178d2-bd32-11eb-baa5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России общее количество заключённых в настоящее время составляет менее полумиллиона человек и продолжает сокращаться. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, сообщает РИА Новости.

Он уточнил , что по состоянию на 1 мая число лиц, содержащихся в колониях и СИЗО, составило 478,2 тысячи человек. По словам судьи, сокращению количества заключённых способствует гуманизация отечественного законодательства.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, что в 2019 году в России было около 524 тысяч заключённых, а ещё годом ранее — 563,2 тысячи. Таким образом, на сегодняшний день их численность сократилась на 9%.

Некоторое время назад руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд осуждённых в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты. Эту идею поддержали в СПЧ и СКР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что инициатива требует изучения. При этом он отметил, что заключённые не решат проблему дефицита рабочей силы в стране.