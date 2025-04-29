Россияне стали в два раза реже получать ипотечные кредиты Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте снизилось в два раза

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Число выданных в марте россиянам ипотечных кредитов сократилось на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро». Отмечается, что жителям России выдали всего 51,4 тысячи ипотечных кредитов.

Годом ранее этот показатель достигал 108,7 тысячи. Общая сумма выданных ипотечных кредитов также упала в два раза и составила 229,2 млрд рублей, в то время как в прошлом году она равнялась 459,8 млрд рублей.

Кроме того, выяснилось, что средняя сумма одного ипотечного кредита составила 4,46 млн рублей, что на 5,4% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Тем не менее ипотечный портфель за год увеличился на 7,6% и достиг отметки в 21,2 трлн рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева посоветовала россиянам в 2025 году покупать квартиру по льготной ипотеке. Она подчеркнула, что такое решение подойдет семьям с двумя детьми, жителям сельской местности и Дальнего Востока.

Как считают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги», ипотечное кредитование в России по итогам 2025 года, предположительно, покажет худший за последние восемь лет результат по количеству выданных займов на жилье. Согласно прогнозу, рынок сожмется на 30–40% в сравнении с 2024-м.