В России сократилось число сторонников наличных денег

https://static.news.ru/photo/9002f7be-cb53-11eb-86a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за пандемии в России возросло число желающих отказаться от использования наличных денег. По данным опроса, в 2021 году против налички высказался почти каждый пятый россиянин, пишет РБК.

Как показал опрос, за безналичные расчёты выступили 18% опрошенных, что на 6% больше, чем годом ранее. Пока неготовыми расстаться с наличными оказались 65% респондентов, ещё 17% затруднились с ответом.

Максимальное число желающих перейти на безналичный расчёт наблюдалось в 2014 году. Тогда против налички высказались 21% опрошенных.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан из более чем 300 населённых пунктов России.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что со временем цифровой рубль заменит наличные деньги. Он назвал виртуальную валюту третьей формой денег. По его мнению, в скором времени она будет использоваться наравне с первой и второй формами. Швецов считает, что бумажные деньги — это отходящая технология.