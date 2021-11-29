В России зафиксирован минимум смертей из-за коронавируса с 8 ноября

Число смертельных исходов из-за коронавируса в России сократилось, достигнув минимума с 8 ноября. За минувшие сутки оно составило 1209 против 1224 днём ранее. Всего же число умерших в стране составило 273 964 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Прирост новых случаев составил 0,35%.

Уровень условной летальности заболевания, оценить который окончательно можно будет только после завершения эпидемии, находится на отметке 2,85%.

При этом в Санкт-Петербурге за сутки летальным исходом завершилось течение болезни у 66 человек, в Московской области — у 58. В Краснодарском крае зафиксирована 41 смерть, в Ростовской области — 40, в Ставропольском крае — 39.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России выросло за сутки на 33 860, до 9 604 233, прирост новых случаев составил 0,35%.

Из них 2236 случаев заражения выявлены в Московской области, 2181 — в Санкт-Петербурге. В Самарской области 941 заболевший, в Воронежской области — 751, в Нижегородской области — 717.

На лечении находятся 1 034 458 человек.

За сутки число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло на 27 700, на данный момент оно составляет 8 295 811 человек. Как сообщается в штабе, доля выписанных пациентов находится на уровне 86,4% от общего числа заразившихся.

Так, в Подмосковье за сутки выздоровели 1623 человека, 1474 пациента в Челябинской области, в Самарской — 946, в Санкт-Петербурге — 926, в Краснодарском крае — 865.

Число заразившихся коронавирусом в столице увеличилось за сутки на 3434 против 3086 накануне. Всего в Москве с начала пандемии выявили 1 943 929 случаев заражения. Количество летальных исходов из-за данной инфекции в Москве за сутки возросло на 93 против 95 днём ранее. Всего в городе зафиксирована смерть 34 105 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не исключают серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон». Вероятность его потенциального дальнейшего распространения на глобальном уровне высока.