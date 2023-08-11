В России сократилась естественная убыль населения Росстат: естественная убыль населения сократилась на 29%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Естественная убыль населения за первые шесть месяцев 2023 года составила 272 520 человек, говорится на сайте Росстата. Соответствующий показатель на 29% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Также в России сократилась смертность — на 12,8%.

Смертность в первом полугодии 2023 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,8%, рождаемость — на 3,0%. Младенческая смертность снизилась по сравнению с январем — июнем 2022 года на 13,1%. Естественная убыль составила 272 520 человек, что на 29% меньше, чем за январь-июнь 2022 года, — говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев 2023 года в России родились 616 150 младенцев, умерли при этом 888 670 человек.

По данным статистической службы, за июнь показатель смертность как младенческой, так и общей сократился. Уменьшение также зафиксировано по части рождаемости. Она снизилась на 6,7%. Количество браков при этом возросло в 2,3 раза, а число разводов уменьшилось на 7,64%.

Ранее Росстат также сообщил о резком росте зарплат населения на 10,4% в годовом выражении. Эксперты связывают такие показатели с эффектом низкой базы минувшего года, когда реальные зарплаты снижались на 7,2% из-за инфляции.