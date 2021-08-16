В России собираются упростить перевод автомобилей на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) выступил с предложением облегчить процедуру регистрации машин, переведённых на газобаллонное оборудование (ГБО). Соответствующее обращение направлено в правительство РФ. Об этом пишут «Известия».

Представители СПГО отметили , что 2021 год стал кризисным в сфере переоборудования транспорта на ГБО. В частности, по сравнению с 2019 годом количество переоборудований уменьшилось в 10 раз. Соответственно, только меньшая часть автомобилистов переводит свои машины на газ.

Авторы инициативы полагают, что к такому ходу ситуации привели бюрократические трудности. Также с 1 июля переоборудованный на ГБО автомобиль должен пройти осмотр в аккредитованной испытательной лаборатории. Если этого не сделать, машину увезут на штрафстоянку, а таких лабораторий в стране всего порядка 25.

Таким образом, экспертов не хватает на всех. Образовываются очереди, и оформление может занять до нескольких месяцев. В связи с этим в СПГО призвали приостановить действие данных стандартов, а также расширить количество лабораторий до 85 и их филиалов.

Ранее сообщалось, что водителей предлагают поощрять 50%-ной скидкой на транспортный налог за безопасное вождение. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву, который обратился с этим предложением к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову