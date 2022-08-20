В России снова подорожает мобильная связь «Коммерсант»: цены операторов по итогам года могут вырасти на 15–18%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

К концу 2022 года рост цен на услуги на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15–18%, такой прогноз дает Коммерсант со ссылкой на экспертов. Так, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что с начала года тарифы подорожали в среднем на 10%.

Услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10% <...> До конца года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5–8%, — сказал Кусков.

Причины повышения цен разные. В МТС изменение стоимости тарифов объяснили подорожанием содержания и строительства сетей, а также ростом цен на электроэнергию и услуги, закупаемые оператором у подрядчиков. В этой связи тарифы в зависимости от региона поднялись на 20–60 рублей.

Часть операторов увеличили стоимость, как объяснили в пресс-службах, в соответствии с инфляцией. Ростелеком" повысил цены на услуги домашнего интернета в среднем на 2,5% по итогам первого полугодия, «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру») увеличил цены на 10–15%, в «Акадо» (входит в «ЭР-Телеком») — на 2–4%.

В «МегаФоне», Tele2, «Скартеле» (Yota) отказались от комментариев. «Билайн» отметил, что не повышают стоимость тарифных планов «выше обозначенных регуляторами значений».

Сотовые операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 весной повысили стоимость тарифных планов. В апреле услуги связи стали дороже примерно на 10%.

На фоне военной операции РФ на Украине и западных санкций Минцифры и ФАС дали операторам право поднимать цены на услуги связи «с учетом инфляции». После этого, в марте, на фоне падения рубля и рестрикций компании начали отказываться от безлимитных тарифных планов и бесплатных подписок.