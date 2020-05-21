В России снизились показатели смертности населения

https://static.news.ru/photo/84dc398e-9b63-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень смертности в России в 2019 году снизился на 0,2 и составил 12,3 случая на тысячу человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, увеличилась продолжительность жизни.

Очень важный показатель, ради чего формируется программа государственных гарантий, это увеличение продолжительности жизни. В 2019 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась с 72,9 до 73,4 года, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, мужчины в современном обществе живут меньше, чем женщины, поэтому здоровье представителей сильного пола должно стать предметом общей заботы. С таким заявлением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, именно мужчины больше подвержены стрессу, они чаще страдают от вредных привычек.