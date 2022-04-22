В России снизился суммарный ущерб от преступлений

Ущерб от преступлений за три первых месяца 2022 года в России составил 123 млрд рублей. Согласно материалам статистики МВД России, оказавшимся в распоряжении ТАСС, показатель оказался почти на 9% меньше прошлогоднего.

Ущерб от преступлений составил 123 млрд рублей, что на 8,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (90,5%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа, — цитирует агентство документ МВД.

В первом квартале 2022 года на территории России зарегистрировали почти 483 тысячи преступлений. Данный показатель меньше прошлогоднего на 3,8%. Только в 20 субъектах преступлений регистрировалось больше, чем за аналогичный период прошлого года, в 65 регионах отмечено снижение.

Ранее стало известно, что число преступлений, совершённых иностранцами на территории России, в первом квартале текущего года выросло на 8% в сравнении с данными за аналогичный период 2021 года. Всего таких правонарушений насчиталось более 10 тысяч. Также в первом квартале зафиксирован рост на 6% количества преступлений в отношении иностранных граждан (3,9 тысячи преступлений).