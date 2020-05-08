В России снизилось число инфицированных коронавирусом военных

https://static.news.ru/photo/6360a850-9224-11ea-8faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция в Вооружённых силах РФ за сутки обнаружена у 3272 военнослужащих, курсантов и воспитанников довузовских учреждений, а также у гражданских специалистов. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

Накануне число заболевших достигало 3340, уточняет «Интерфакс».

Во время сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях с марта по 9 мая установлены 1656 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19. Из них 418 проходят лечение в госпиталях Минобороны России, ещё 568 человек помещены в изоляторы, в гражданские больницы попали 19 военных, ещё 651 изолирован на дому.

В тяжёлом состоянии находятся трое военнослужащих, состояние ещё 14 оценивается как средней степени тяжести, остальные — без симптомов заболевания. Среди военных выздоровели 323 человека, сняты с контроля медиков после второго отрицательного результата тестирования 2283 человека.

Число заболевших военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования, составило к 9 мая 1145 человек. Кроме того, коронавирус выявлен у 75 воспитанников довузовских учебных заведений и 396 лиц из числа гражданского персонала.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос о досрочном завершении учебного года в образовательных заведениях Минобороны. Глава ведомства отметил, что особое внимание должно быть уделено выпускным классам и курсам.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.