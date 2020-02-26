Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду, 26 февраля, принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Среди прочих вопросов глава государства затронул тему борьбы с оборотом поддельных лекарств и призвал МВД выработать системный подход в этой сфере.

Как передаёт ТАСС, Путин поставил поддельные лекарства в один ряд с суррогатным алкоголем по степени опасности для здоровья людей. По мнению главы государства, обе категории нелегальной продукции требуют системной работы...