Министерство внутренних дел РФ зафиксировало снижение подростковой преступности в стране в последние годы. Об этом на коллегии МВД сообщил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
В результате принятых мер ситуация с подростковой преступностью за последние годы заметно улучшилась, — цитирует ТАСС главу МВД.
По его словам, профилактические мероприятия проводятся совместно с представителями органов власти, аппарата по защите прав ребёнка, правозащитными и благотворительными организациями.
Ранее NEWS.ru писал, что доля несовершеннолетних преступников от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет в России снижается на протяжении четырёх лет. В 2015 году она составляла 1,04%, а в 2019-м упала до 0,67%. За минувший год улучшение ситуации наблюдается почти по всей стране. Исключением стали 16 регионов, в числе которых — Волгоградская, Ростовская и Брянская области, а также Чукотка и Коми. Между тем самая низкая доля подростков, нарушивших закон, зафиксирована в Чечне и Москве. Самая большая — в Туве и Карелии.