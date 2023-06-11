В России сменился лидер по производству коньяка Stellar Group стала лидером на коньячном рынке, несмотря на снижение объемов производства

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В производственном секторе коньяка на российском рынке произошла смена лидера, сообщает деловая газета «Ведомости». По данным издания, Stellar Group (с брендами Old Barrel и Monte Choco) поднялась на первую строчку в рейтинге производителей коньяка и бренди в России.

За период с января по апрель 2023 года, компания выпустила 556 300 декалитров продукции, что на 0,1% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

При этом Stellar Group взошла на вершину в условиях крутого спада в производстве у своего предшественника на этой позиции — компании ГК «Алвиса» (бренды «Старейшина», «Киновский»). «Алвиса» спустилась на вторую позицию, уменьшив производство на 27,6%, с объемом выпуска в 536 700 декалитров.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, выпускающий «Арарат», может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая прекратила сотрудничество с РФ.

До этого сообщалось, что экспорт российской водки упал на 77% в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, падение экспорта связано с запретом поставок этого алкоголя в страны ЕС, США и Канаду. Показатель снизился до 752 027 литров в пересчете на чистый спирт и до $6,33 млн в денежном выражении.