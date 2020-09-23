В России слонам и медведям хотят разрешить давать наркотики

https://static.news.ru/photo/f6d043e2-fe3b-11ea-b83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Immanuel Bänsch/Global Look Press

Министерство внутренних дел предложило узаконить использование эторфина в ветеринарии. Сейчас этот наркотик входит в список веществ, оборот которых в России запрещён.

Препарат относится к опиоидным анальгетикам. Даже малая его доза способна вогнать в сон слона, бегемота или медведя. Для крупных животных такой наркоз безвреден, пишет «Парламентская газета».

Дело в том, что правильно подобранная специалистом дозировка не вызывает у таких пациентов угнетения сердечно-сосудистой системы. За рубежом эторфин используют достаточно активно — раствором заряжают дротики, с помощью которых животных в цирках и зоопарках погружают в медикаментозный сон. Это даёт возможность ветеринарам осмотреть животное, вылечить ему зубы или обработать копыта.

В российском правительстве полагают, что использование препарата в отечественной ветеринарии позволит проводить лечебные вмешательства, предотвращая неизлечимые заболевания и даже вынужденный убой ценных животных.

Как сказано в пояснительной записке к документу, с инициативой легализовать наркотик в МВД обратился Минсельхоз. В итоге было предложено перевести вещество из списка запрещённых в перечень средств, оборот которых ограничен и контролируется государством.

Несколько лет назад, отмечает издание, в ветеринарии сложилась крайне сложная ситуация, когда под запрет попали препараты, эффективные для наркоза и длительного обезболивания у животных. В итоге врачи и владельцы питомцев лишились возможности провести обезболивание животного легально. Известен даже случай 2012 года, когда суд осудил ветеринарного врача за наркосбыт из-за того, что тот использовал в лечении животных кетамин.

В 2016 году ситуацию в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» была внесена поправка, согласно которой вещества, оборот которых ограничен, но не запрещён, разрешили использовать в ветеринарии. Если в этот список внесут эторфин, это расширит арсенал врачей.

Тем не менее, это мощнейший опиоидный наркотик, который может вызвать тяжёлую зависимость. Поэтому тех, кто приобретёт или будет хранить вещество незаконно, по-прежнему будет ждать уголовное наказание — в зависимости от объёма до 15 лет лишения свободы. За незаконный сбыт наркотика могут приговорить до восьми лет тюрьмы, а за продажу вещества в особо крупном размере — к пожизненному заключению.

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