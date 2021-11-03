В России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса

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Стали известны имена четырех молодых людей, которые напали на мужчину с ребёнком в четверг вечером в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев, — говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, все они уроженцы Азербайджана. Как уточняет Telegram-канал Baza,...