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В России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса

17:40, 06 ноября 2021
В России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса Фото: pixabay.com
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В России зафиксирован рост детской заболеваемости коронавирусом, в связи с чем для несовершеннолетних создана отечественная вакцина на базе широко известной «Спутник V». Экспертиза препарата находится в завершающей стадии. Об этом рассказал находящийся в рабочей поездке в Рязанскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Видим, что и дети заболевают чаще, более трёх тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна, сказал глава Минздрава.

Ранее стало известно, что первой страной в мире, где вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от пяти до 11 лет, стала Коста-Рика. По данным местного Министерства здравоохранения, 73% подростков в государстве в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19.

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