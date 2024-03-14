«Коммерсант»: дилеры отказываются от скидок на китайские авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российских складах практически решена проблема переизбытка китайских машин, стоковые объемы авто пошли на спад, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на анализ «Газпромбанк Лизинга». Уточняется, что на конец февраля запасы автомобилей китайского производства превысили 94 тысячи единиц.

Издание обращает внимание на тот факт, что одновременно со снижением запасов новых авто могут исчезнуть и различные предложения со скидками от дилеров, а некоторые поставщики уже сворачивают данные программы. На рынке грузовиков и различной спецтехники наблюдается обратная ситуация — склады активно заполняются техникой в преддверии начала строительного сезона.

Ситуация со складами действительно улучшается, сейчас их объемы более или менее взвешенные. Дилерский бизнес уже долгое время существует в минусе по чистой прибыли, и всем понятно, что финансирование складов съедает весь доход, — заявил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

По его мнению, в ближайшее время дилеры откажутся от скидок, одновременно с этим к снижению поставок привел китайский Новый год. При этом он подчеркнул, что речь идет не о росте цен, а о сокращении акционных предложений.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что автозавод «Москвич» ждут убытки, если мощности предприятия не будут загружены. По его словам, в целях экономии производство могут вынести за пределы Москвы.