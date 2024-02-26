В России силовиков могут подключить к системам видеонаблюдения в ТЦ «Ведомости»: в России готовят регламент для систем видеонаблюдения в ТЦ

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В России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в торговых центрах и на объектах ретейла, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, которые приводят «Ведомости», тема обсуждалась в начале февраля 2024 года на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Предложение призвано повысить безопасность и эффективность взаимодействия с правоохранителями.

Люлин отметил, что в обсуждении принимали участие Гильдия негосударственных структур безопасности, Союз торговых центров, Минцифры, МВД и эксперты по безопасности. Проект регламента будет представлен в ближайшие месяцы на заседании в Общественной палате. Документ планируется утвердить и начать использовать в течение двух лет.

Ранее директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев рассказал, что в России разработали комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, система способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами. С помощью собственного программного обеспечения разработчики «Ступора» объединили в нем устройства, которые работают на различных принципах.